Матери российского бойца СВО запретили получать «гробовые» выплаты

В Тюменской области суд запретил матери бойца СВО получать «гробовые» выплаты

В Тюменской области суд запретил матери бойца специальной военной операции на Украине (СВО) получать «гробовые» выплаты, пишет 72.RU.

По данным издания, 14 февраля 2024 года стало известно, что военнослужащий не вернется с фронта. У него остались жена и двое детей, которые и получили все страховые выплаты. Однако на деньги от государства стала претендовать также мать участника СВО. Дело дошло до суда.

Во время судебного разбирательства выяснилось, что биологическая мать воспитанием сына не занималась, вела аморальный образ жизни, злоупотребляла спиртными напитками и уходила из дома. В этой связи Омутинский районный суд признал женщину утратившей право на получение выплат.

Ранее в Башкирии мать участника СВО лишила его отца социальных выплат. Женщина в суде доказала, что с 1986 года до 18-летия сына биологический отец никак не участвовал в его воспитании, не содержал семью и вовсе жил не в России, будучи иностранным гражданином.