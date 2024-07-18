Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:54, 18 июля 2024Россия

Матери российского бойца СВО запретили получать «гробовые» выплаты

В Тюменской области суд запретил матери бойца СВО получать «гробовые» выплаты
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Тюменской области суд запретил матери бойца специальной военной операции на Украине (СВО) получать «гробовые» выплаты, пишет 72.RU.

По данным издания, 14 февраля 2024 года стало известно, что военнослужащий не вернется с фронта. У него остались жена и двое детей, которые и получили все страховые выплаты. Однако на деньги от государства стала претендовать также мать участника СВО. Дело дошло до суда.

Во время судебного разбирательства выяснилось, что биологическая мать воспитанием сына не занималась, вела аморальный образ жизни, злоупотребляла спиртными напитками и уходила из дома. В этой связи Омутинский районный суд признал женщину утратившей право на получение выплат.

Ранее в Башкирии мать участника СВО лишила его отца социальных выплат. Женщина в суде доказала, что с 1986 года до 18-летия сына биологический отец никак не участвовал в его воспитании, не содержал семью и вовсе жил не в России, будучи иностранным гражданином.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Генерала Шамарина отстранили от должности замначальника Генштаба. Его обвиняют в получении взятки на миллионы рублей

      Великобритания ввела санкции против 11 «российских» танкеров

      Москвичам запретили купаться

      The Moscow Times внесли в реестр нежелательных организаций

      В Раде призвали передать Украине изъятое полицией США оружие

      Россиян призвали мыть яйца и овощи перед готовкой

      Россиянам стали реже давать один вид кредитов

      Российский педофил-рецидивист получил срок в колонии за насилие над ребенком

      Темпы роста экономики Европы оценили

      Росавиация оценила перспективы управления дронами через спутники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше