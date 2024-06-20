В российском регионе мать и отец участника СВО дошли до суда из-за «гробовых» выплат

В Башкирии мать участника СВО лишила его отца социальных выплат

В Башкирии мать и отец участника специальной военной операции на Украине (СВО) дошли до суда из-за «гробовых» выплат. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Как следует из материалов дела, мать бойца СВО настаивала на том, что с 1986 года до 18-летия сына биологический отец никак не участвовал в его воспитании, не содержал семью и вовсе жил не в России, будучи иностранным гражданином.

Салаватский межрайонный суд Башкирии принял во внимание доводы матери и согласился, что мужчина не может претендовать на выплаты, положенные родственникам военнослужащих. В результате отец военного лишился мер социальной поддержки после потери сына.

Ранее жительница Забайкалья сделала ДНК-тест для установления отцовства участвовавшего в СВО партнера. Оказалось, что мужчина не был биологическим отцом ее сына, и россиянке не удалось добиться выплат по потере кормильца.