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12:17, 19 июня 2024Россия

Россиянка захотела получить выплату и узнала правду об участвовавшем в СВО партнере

Жительница Забайкалья сделала тест на отцовство участника СВО ради выплат
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Жительница Забайкалья сделала ДНК-тест для установления отцовства участвовавшего в СВО партнера ради выплат и узнала правду — мужчина не был биологическим отцом ее сына. Об этом сообщили в пресс-службе Могочинского районного суда.

Как следует из материалов дела, девушка полтора месяца встречалась с молодым человеком. Когда они расстались, она узнала, что беременна, и рассказала об этом — на тот момент уже бывшему — партнеру. Тот не отказывался от ребенка и захотел платить алименты. Но в декабре 2023 года стало известно, что мужчина уже не вернется с СВО. Так как ребенок был рожден вне брака, женщина не могла получить выплаты, и ей нужно было в суде доказать отцовство участника спецоперации.

Тест проводили с согласия отца бойца СВО по ДНК ребенка, ногтевой пластине военного и ДНК отца бойца СВО. По результатам экспертизы родство между военным и его отцом подтвердилось, а биологическое отцовство бойца СВО в отношении ребенка доказано не было.

В итоге женщине не удалось добиться выплат, также ей пришлось оплатить расходы на проведение молекулярно-генетической экспертизы, следует из решения суда.

Как сообщалось ранее, призывники российских регионов начали жениться в день обращения в ЗАГС. Для регистрации брака в срочном порядке у пары должны быть определенные обстоятельства — среди них беременность жены, наличие совместных детей, установление отцовства в отношении приемных детей или возможная мобилизация супруга при наличии повестки в Российскую армию.

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      Елена Торубарова
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