В российских регионах начали в срочном порядке женить мобилизованных

Российские загсы начали регистрировать браки мобилизованных жителей в день обращения

Призывники российских регионов начали жениться в день обращения в ЗАГС. О таких случаях «Ленте.ру» рассказали на горячей линии по вопросам регистрации заключения брака в Сахалинской области. Кроме того, в срочном порядке мобилизованных уже регистрируют в Бурятии и Курской области.

Для регистрации брака в срочном порядке у пары должны быть определенные обстоятельства — среди них беременность жены, наличие совместных детей, установление отцовства в отношении приемных детей или возможная мобилизация супруга при наличии повестки в российскую армию, пояснили в сахалинском ЗАГСе. По словам сотрудницы учреждения, с 22 сентября такие пары стали принимать в первоочередном порядке, а режим приема жителей увеличился из-за повышенного спроса на регистрацию.

«По результатам прошедшего четверга, 22 сентября, мы сравнили цифры с обычным днем — четвергом прошлой недели. Тогда регистраций брака по Сахалинской области было 15. Вчера, 22 сентября, зарегистрировали 38 желающих», — сообщили на горячей линии, отметив, что среди молодоженов были и мобилизованные.

Браки мобилизованных граждан в день обращения начали регистрировать и в других регионах России. Например, некоторые ЗАГСы Бурятии объявили дни, в которые будут работать исключительно для призывников, сообщает издание «Байкал Daily». ЗАГС Курской области также назвал повестку в армию уважительной причиной для регистрации брака вне очереди, пишут «Курские известия».

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил России сообщили, что граждан, имеющих на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, а также россиян, матери которых, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа, освободят от частичной мобилизации.