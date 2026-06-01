Временную поверенную в делах Литвы вызвали в МИД РФ из-за захоронений советских солдат

Министерство иностранных дел (МИД) России вызвал временную поверенную в делах Литвы Йоланту Тубайте из-за ситуации с захоронениями советских солдат. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«(...) заявлен решительный протест в связи с новыми варварскими планами литовских властей по ликвидации в городе Вевисе захоронения советских солдат и офицеров, павших в боях за освобождение Литвы от фашистов», — сказано в материале.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что лица, которых Москва считает ответственными за подобные действия, ей известны.

С 2022 года власти республик начали активно сносить и переносить мемориалы советским воинам. В Риге был разрушен 79-метровый монумент солдатам Красной армии, а в эстонской Нарве демонтаж танка Т-34 вызвал серьезные дискуссии.