06:05, 14 марта 2026

Трамп отказался отвечать на вопрос о предложении Путина по Ирану

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп отказался комментировать новость о предложении российского коллеги Владимира Путина по Ирану. Об этом он высказался в ходе общения с журналистами.

«Я не могу говорить с вами об этом», — ответил он на вопрос о том, действительно ли Путин предлагал вывезти уран из Ирана в Россию.

Трамп также сказал, что пока не может озвучить сроки завершения войны с Ираном. Он подчеркнул, что военная операция продлится «столько, сколько потребуется».

Ранее об инициативе Путина стало известно порталу Axios. Согласно информации собеседников издания, предложение о вывозе 450 килограммов обогащенного урана прозвучало во время телефонного разговора глав государств 9 марта.

    Последние новости

    Стало известно о предложении Путина вывезти уран из Ирана в Россию. Что ответил Трамп?

    Польша подняла в воздух авиацию из-за России

    В Турции рассказали о решающем факторе из-за ударов США в Иране

    В США сделали пугающий прогноз о войне с Ираном

    Трамп отказался отвечать на вопрос о предложении Путина по Ирану

    В США призвали пересмотреть стратегию после конфликта с Ираном

    В Москве установлен второй температурный рекорд за март

    Создателя «Яшкино» и «Кириешек» признали террористом

    В Киеве вспыхнул сильный пожар

    В России допустили отмену моратория на казнь для преступников из ВСУ

    Все новости
