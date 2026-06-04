Мода на удары молотком по лицу дошла до российских мужчин

Россияне вслед за иностранцами начали стучать себе по лицу молотком ради острых скул

Российские мужчины вслед за иностранцами начали стучать себе по лицу молотком ради брутальной внешности. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, мода на так называемый тренд bonesmashing («дробление костей») дошла до россиян. Молодые люди бьют себя по лицу молотками, кулаками и другими бытовыми предметами ради острых скул и челюсти. Так они верят, что микротрещины и переломы делают черты лица более мужественными.

Однако пластический хирург Светлана Гудкова заявила, что данный способ улучшения внешности не имеет научного подтверждения. Медик объяснила, что тренд приводит к переломам лицевых костей, повреждению глазницы, а также нарушению прикуса и работы височно-нижнечелюстного сустава. Вдобавок она уточнила, что после ударов часто возникают гематомы, из-за которых может разрушиться костная ткань.

Несмотря на предупреждения врачей, в соцсетях активно распространяются инструкции, которые продают от трех до пяти тысяч рублей.

В мае сообщалось, что мужчины ринулись накачивать ягодицы ради долголетия.

