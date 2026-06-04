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18:27, 4 июня 2026Ценности

Мода на удары молотком по лицу дошла до российских мужчин

Россияне вслед за иностранцами начали стучать себе по лицу молотком ради острых скул
Мария Винар

Фото: Real_life_photo / Shutterstock / Fotodom

Российские мужчины вслед за иностранцами начали стучать себе по лицу молотком ради брутальной внешности. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, мода на так называемый тренд bonesmashing («дробление костей») дошла до россиян. Молодые люди бьют себя по лицу молотками, кулаками и другими бытовыми предметами ради острых скул и челюсти. Так они верят, что микротрещины и переломы делают черты лица более мужественными.

Однако пластический хирург Светлана Гудкова заявила, что данный способ улучшения внешности не имеет научного подтверждения. Медик объяснила, что тренд приводит к переломам лицевых костей, повреждению глазницы, а также нарушению прикуса и работы височно-нижнечелюстного сустава. Вдобавок она уточнила, что после ударов часто возникают гематомы, из-за которых может разрушиться костная ткань.

Несмотря на предупреждения врачей, в соцсетях активно распространяются инструкции, которые продают от трех до пяти тысяч рублей.

В мае сообщалось, что мужчины ринулись накачивать ягодицы ради долголетия.

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