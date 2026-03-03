Реклама

Ценности
11:43, 3 марта 2026Ценности

Подростки начали стучать себе по лицу молотком ради идеальной внешности

GQ: Подростки начали стучать себе по лицу молотком ради заостренных скул
Мария Винар

Кадр: Telegram-канал «Антиглянец»

Подростки начали стучать себе по лицу молотком ради заостренных скул. Об этом пишет GQ.

Так называемый тренд bonesmashing («дробление костей») стал популярен благодаря «шкале PSL», которую придумали зумеры для оценки внешности. Ее аббревиатура складывается из слов Perfection, Symmetry, Looks («идеальность», «пропорциональность» и «образы»).

Идею PSL подхватил 20-летний стример Брайден Питерс — один из ярких представителей онлайн-движения looksmaxxing («максимизация внешности»), направленного на постоянное улучшение внешности ради достижения жизненных целей и успеха. Блогер призывает своих сторонников заниматься не только спортом и ухаживать за собой, но и принимать стероиды, ходить к косметологам, делать пластические операции и самомассажи с помощью бытовых предметов. На эффективность последнего метода он ссылается на неподтвержденную наукой теорию немецкого хирурга Юлиуса Вольфа, согласно которой кость приспосабливается к нагрузкам и меняет форму. При этом Питер приводит в пример боксеров, набивающих костяшки ударами о стену.

Подростки, доверившись словам популярного инфлюэнсера, массово снимают свое избиение молотком и выкладывают в соцсети под хэштегом #bonesmashing. По данным издания, врачи пытаются остановить этот опасный тренд. Они направили несколько писем в медицинские журналы Journal of Stomatology и Oral and Maxillofacial Surgery с предупреждением о его страшных последствиях. Так, по мнению доктора Рикардо Грилло, увлечение постукиванием молотком по лицу может привести к асимметрии, сосудистым и неврологическим повреждениям.

В июне 2024 года сообщалось, что школьники стали массово пытаться улучшить внешность жвачкой и смутили этим врачей.

