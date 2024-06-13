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17:47, 13 июня 2024Ценности

Школьники стали массово заострять скулы одним способом и смутили врачей

NYP: подростки стали массово заострять скулы жвачкой и смутили врачей

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Подростки стали массово пытаться заострить скулы жвачкой и смутили этим врачей. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Доктор Кавита Маривалла рассказала, что ее 12-летний сын попросил жевательную резинку с мастикой, которая якобы помогает сделать черты лица более очерченными. Выяснилось, что сейчас в соцсетях наблюдается тренд на подобную внешность, поэтому юноши, особенно школьного возраста, ищут различные способы заострить скулы и подбородок.

Производители подобных жевательных резинок рекомендуют использовать их от 30 минут до полутора часов. Однако дерматолог Пол Фрэнк предупредил, что таким образом вряд ли получится достичь желаемого результата. Кроме того, частое жевание чересчур тугой резинки может привести к негативным последствиям.

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«Жевание на протяжении долгого времени может привести к разрастанию жевательных мышц, что чревато образованием проблем с челюстью, такими как щелканье или нарушения височно-нижнечелюстного сустава», — уточнил врач и призвал молодых людей не следовать трендам из соцсетей.

В мае главный врач клиники Art Plastic, пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян раскрыл россиянкам опасность создания «кукольного» носа.

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      Карина Черных
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