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15:44, 21 мая 2024Ценности

Россиянкам раскрыли опасность создания «кукольного» носа с помощью пластики

Хирург Алексанян: создание «кукольного» носа может привести к постоянной боли

Фото: Olga Guryanova / Unsplash

Главный врач клиники Art Plastic, пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян раскрыл россиянкам опасность создания «кукольного» носа. Его комментарий публикует «Леди Mail.ru».

Отмечается, что коррекция внешности с медицинской помощью, при которой получают миниатюрный вздернутый нос с узкой спинкой, стала трендом. Но эта операция может иметь негативные последствия, заявил эксперт. Так, во время пластики хирурги зачастую удаляют значительную часть хрящей и костей из носовой полости, что впоследствии может привести к деформации тканей и стать причиной постоянной боли.

Кроме того, суженные носовые проходы провоцируют затрудненное дыхание и храп. Также чрезмерно уменьшенный нос может нарушить пропорции лица и выглядеть неестественно или комично, добавил специалист.

«Решившись на коррекцию носа, не следует ориентироваться на интенсивно меняющиеся тренды, стоит подобрать вместе с хирургом идеальную форму носа, исходя из запросов пациента и индивидуальной анатомии лица», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее в мае пластический хирург Навин Кавале раскрыл опасность длительного ношения корсета.

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      Алина Гостева
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