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13:23, 13 мая 2024Ценности

Пластический хирург раскрыл опасность длительного ношения корсета

Хирург Кавале: длительное ношение корсета приводит к деформации ребер

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Пластический хирург Навин Кавале раскрыл опасность длительного ношения корсета. Соответствующий комментарий приводит издание The Sun.

По его мнению, данный предмет гардероба может привести к ряду проблем со здоровьем, включая затрудненное дыхание, деформацию ребер и заболевания пищеварительной системы. Кроме того, частое ношение вещи может повлиять на положение позвоночника, что приведет к болевым ощущениям в спине.

В связи с этим специалист предложил во время покупки обращать внимание на правильную модель корсета. «Выбирайте хорошо продуманные корсеты, которые равномерно распределяют давление и обеспечивают комфортное дыхание и движения», — посоветовал он и призвал делать перерывы между носками.

Ранее сообщалось, что американская телезвезда Ким Кардашьян показала свой образ для бала Met Gala и смутила пользователей сети. Тогда знаменитость поделилась в соцсетях снимками, на которых предстала в платье люксового бренда John Galliano, состоящем из полупрозрачной юбки и металлического корсета.

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      Мария Винар
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