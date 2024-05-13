Пластический хирург раскрыл опасность длительного ношения корсета

Хирург Кавале: длительное ношение корсета приводит к деформации ребер

Пластический хирург Навин Кавале раскрыл опасность длительного ношения корсета. Соответствующий комментарий приводит издание The Sun.

По его мнению, данный предмет гардероба может привести к ряду проблем со здоровьем, включая затрудненное дыхание, деформацию ребер и заболевания пищеварительной системы. Кроме того, частое ношение вещи может повлиять на положение позвоночника, что приведет к болевым ощущениям в спине.

В связи с этим специалист предложил во время покупки обращать внимание на правильную модель корсета. «Выбирайте хорошо продуманные корсеты, которые равномерно распределяют давление и обеспечивают комфортное дыхание и движения», — посоветовал он и призвал делать перерывы между носками.

Ранее сообщалось, что американская телезвезда Ким Кардашьян показала свой образ для бала Met Gala и смутила пользователей сети. Тогда знаменитость поделилась в соцсетях снимками, на которых предстала в платье люксового бренда John Galliano, состоящем из полупрозрачной юбки и металлического корсета.