Тонкая талия Ким Кардашьян на новых фото смутила пользователей сети

Американская телезвезда Ким Кардашьян показала свой образ для бала Met Gala и смутила пользователей сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя знаменитость поделилась серией новых снимков, на которых предстала в платье люксового бренда John Galliano, состоящем из полупрозрачной юбки и металлического корсета. На плечи она накинула короткий серый кардиган, а волосы уложила в небрежную укладку.

Подписчики обратили внимание на неестественно тонкую талию предпринимательницы, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Ты забыла добавить к своему образу один аксессуар — это кислородный баллон», «Как она вообще в нем дышит? Она и вся ее семья одержимы нереалистичными стандартами красоты», «Ты выглядишь так, как будто тебе больно», «Мы волнуемся за тебя и твое здоровье», «Буквально слышу, как внутренние органы кричат от боли», — высказывались они.

В апреле пластический хирург Фади Хамадани объяснил последние изменения во внешности Ким Кардашьян. Врач предположил, что телезвезда сделала операцию по удалению или укорачиванию нижних ребер с целью уменьшить талию.