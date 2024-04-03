Пластический хирург объяснил последние изменения во внешности Ким Кардашьян

Пластический хирург Фади Хамадани объяснил последние изменения во внешности американской телезвезды Ким Кардашьян. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

Поклонники бизнесвумен обратили внимание на ее неестественную фигуру, которую она демонстрировала в последних нарядах. Критике подверглись образы Кардашьян в белом корсете Mugler и кружевном черном платье Balenciaga. По мнению врача, возможно, она сделала операцию по удалению или укорачиванию нижних ребер с целью уменьшить талию. Он отметил, что данное вмешательство является опасным для здоровья человека, поскольку влияет на работу внутренних органов, а также на осанку.

Кроме того, медик считает, что знаменитость прибегала к ботоксу для разглаживания морщин и сохранения моложавого внешнего вида. Вдобавок Хамадани заявил, что Кардашьян скорректировала форму груди и носа, увеличила ягодицы, а также использовала филлеры. «Ким могла бы экспериментировать с наполнителями для губ и щек, чтобы еще больше улучшить черты лица и добиться желаемой эстетики», — заключил собеседник издания.

В январе пользователи сети заподозрили Ким Кардашьян в удалении имплантов. На новых фото предпринимательница предстала в блестящем мини-платье с глубоким декольте. На снимках было видно, что звезда отказалась от бюстгальтера.