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19:27, 19 января 2024Ценности

Ким Кардашьян заподозрили в удалении имплантов на новых фото

Фото: Gary A. Vasquez / USA Today Sports / Reuters

Американскую телезвезду Ким Кардашьян заподозрили в удалении имплантов на новых фото. Соответствующая публикация и комментарии появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 43-летняя предпринимательница предстала в блестящем мини-платье с глубоким декольте. На снимках видно, что звезда отказалась от бюстгальтера. Кроме того, она заплела волосы в косу и нанесла макияж в нейтральных тонах.

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Поклонники оценили внешний вид Кардашьян в комментариях под постом. «Что с ее попой?», «Что случилось с Ким? Верни свои формы!», «Ким все тоньше и тоньше. Пожалуйста, вернись к нормальному питанию», «Кажется, она воспользовалась случаем с переломом осенью, чтобы скрыть очередную пластику», — возмутились они.

Ранее в январе Ким Кардашьян выпустила съедобное нижнее белье. Знаменитость представила комплект, который полностью состоит из съедобных розовых конфет.

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      Екатерина Ештокина
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