Ким Кардашьян выпустила съедобное нижнее белье

Американская телезвезда Ким Кардашьян выпустила необычное нижнее белье ко Дню святого Валентина. Соответствующий товар появился на официальном сайте ее бренда Skims.

43-летняя предпринимательница представила комплект, который полностью состоит из съедобных розовых конфет. При этом бюстгальтер украшен фирменными леденцами марки и предложен покупателям за 34 доллара (около 3000 рублей). Трусы-стринги, в свою очередь, можно приобрести за 24 доллара (около 2000 рублей).

Данный комплект нижнего белья будет поставляться в розовой коробке с указанием бренда.

Ранее американская певица Лана Дель Рей (настоящее имя — Элизабет Вулридж Грант) снялась в рекламе бренда Skims и представила новую коллекцию нижнего белья. Так, 38-летняя исполнительница продемонстрировала фигуру в кружевном боди голубого цвета, оформленном глубоким декольте. Также она надела высокие шелковые перчатки и заколола волосы объемными бантами.