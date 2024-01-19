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12:17, 19 января 2024Ценности

Ким Кардашьян выпустила съедобное нижнее белье

Фото: Skims

Американская телезвезда Ким Кардашьян выпустила необычное нижнее белье ко Дню святого Валентина. Соответствующий товар появился на официальном сайте ее бренда Skims.

43-летняя предпринимательница представила комплект, который полностью состоит из съедобных розовых конфет. При этом бюстгальтер украшен фирменными леденцами марки и предложен покупателям за 34 доллара (около 3000 рублей). Трусы-стринги, в свою очередь, можно приобрести за 24 доллара (около 2000 рублей).

Данный комплект нижнего белья будет поставляться в розовой коробке с указанием бренда.

Ранее американская певица Лана Дель Рей (настоящее имя — Элизабет Вулридж Грант) снялась в рекламе бренда Skims и представила новую коллекцию нижнего белья. Так, 38-летняя исполнительница продемонстрировала фигуру в кружевном боди голубого цвета, оформленном глубоким декольте. Также она надела высокие шелковые перчатки и заколола волосы объемными бантами.

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      Мария Винар
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