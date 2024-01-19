Лана Дель Рей снялась в рекламе бренда нижнего белья Ким Кардашьян

Американская певица Лана Дель Рей (настоящее имя — Элизабет Вулридж Грант) снялась в рекламе бренда нижнего белья телезвезды Ким Кардашьян Skims. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) предпринимательницы.

Так, на одном фото 38-летняя исполнительница продемонстрировала фигуру в кружевном боди голубого цвета, оформленном глубоким декольте. Также она надела высокие шелковые перчатки и заколола волосы объемными бантами.

На других снимках знаменитость позировала в розовых и красных топах, а также в черном кружевном платье-комбинации и кожаных сапогах с высоким голенищем. При это последний образ звезды был дополнен кружевной фатой.

В ноябре Лана Дель Рей приняла участие в съемке для обложки глянцевого журнала Harper's Bazaar. Тогда певица предстала перед камерой в белой прозрачной сорочке, демонстрируя фотографу обнаженные ноги.