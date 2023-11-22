Лана Дель Рей снялась в нижнем белье для обложки журнала

Американская певица Лана Дель Рей (настоящее имя — Элизабет Вулридж Грант) показала фигуру в откровенном наряде для обложки глянцевого журнала Harper's Bazaar. Cоответствующие снимки опубликованы в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из размещенных фото 38-летняя знаменитость предстала в белой прозрачной сорочке, демонстрируя подтянутую фигуру и обнаженные ноги, приподнятые на кресле вверх.

Помимо этого, звезда также снялась в нижнем белье из сетки. При этом на бюстгальтере в области сосков присутствовали декоративные элементы. Артистка распустила длинные темные волосы, уложенные в крупные локоны. Кроме того, ей нанесли макияж в нейтральных оттенках.

В августе Лану Дель Рей обругали в сети за появление в белом платье на свадьбе подруги. Знаменитость пришла на церемонию бракосочетания актрисы Маргарет Куэлли и солиста группы The Bleachers Джека Антоноффа, которая состоялась в Нью-Джерси.