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11:25, 21 августа 2023Ценности

Лану Дель Рей обругали в сети за появление в белом платье на свадьбе подруги

Фото: imageSPACE / Globallookpress.com

Американская певица Лана Дель Рей (настоящее имя — Элизабет Вулридж Грант) посетила свадьбу подруги в наряде белого цвета и подверглась критике в сети. Соответствующие комментарии появились на Page Six.

Знаменитость пришла на церемонию бракосочетания актрисы Маргарет Куэлли и солиста группы The Bleachers Джека Антоноффа, которая состоялась в Нью-Джерси. Папарацци запечатлели поп-исполнительницу в белом мини-платье с розовом цветочным принтом и тапках на платформе того же цвета. В руках она держала голубую сумку люксового бренда Prada.

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Читатели издания не оценили наряд Дель Рей и обругали ее под размещенными снимками. «Почему Лана решила надеть именно белое платье?», «Белое на свадьбу?», «Неужели не было другого платья?», «Как же странно. Почему белый наряд?» — высказывались пользователи сети.

В декабре 2021 года Лана Дель Рей появилась на публике в оголяющем тело платье за 1300 рублей. Знаменитость посетила музыкальную премию Variety Hitmakers Decade, которая состоялась в Лос-Анджелесе, в мини-платье с принтом в технике тай-дай бренда Shein. Вещь была оформлена глубоким декольте и различными вырезами, которые оголяли тело певицы.

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    Карина Черных
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