Лана Дель Рей появилась на публике в оголяющем тело платье за 1300 рублей

Американская певица Лана Дель Рей появилась на публике в откровенном наряде бренда Shein. Фотографии публикует Paper.

Поп-исполнительница посетила музыкальную премию Variety Hitmakers Decade, которая состоялась в Лос-Анджелесе, в мини-платье с принтом в технике тай-дай. Вещь оформлена глубоким декольте и различными вырезами, которые оголяли ее тело. Стоимость платья на сайте ретейлера составляет 18 долларов (1338 рублей).

На размещенных кадрах видно, что Рей также надела высокие ковбойские сапоги бежевого цвета и темный бомбер на молнии. При этом волосы знаменитости распущены, а на лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках. В качестве аксессуаров она выбрала несколько колец и серьги.

В ноябре американская актриса Ева Лонгория посетила вечеринку собственного бренда текилы Casa Del Sol Tequila в наряде черного цвета, который состоял из боди, пиджака и брюк из прозрачной ткани, открывавших ее нижнее белье. Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» рассказала, что стилистом ее образа выступила Шарлин Конскер (Charlene Konsker).