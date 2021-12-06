46-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» появилась на публике в прозрачных брюках

Американская актриса Ева Лонгория поделилась снимками в откровенном образе и восхитила фанатов. Фотографии опубликованы на ее странице в Instagram.

46-летняя звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» посетила вечеринку собственного бренда текилы Casa Del Sol Tequila. Знаменитость появилась на публике в наряде черного цвета, который состоял из облегающего боди, пиджака и брюк из прозрачной ткани, открывавших ее нижнее белье. Она также надела несколько украшений и сделала нюдовый макияж.

«Брюки по желанию», — подписала Лонгория свой пост, который набрал 146 тысяч лайков. В описании она отметила, что стилистом ее образа выступила Шарлин Конскер (Charlene Konsker), а визажистом — Кен Пэйвс (Ken Paves).

Подписчики оценили внешний вид актрисы в комментариях под публикацией. «Самая горячая женщина», «Выглядишь лучше 20-летних», «Ева, ты как всегда лучшая», «Потрясающая красотка», «Восхищаюсь твоей красотой», «Боже, какая шикарная женщина», «Я в шоке», «Горячо», — высказывались поклонники.

В октябре модель Хелена Кристенсен снялась в откровенной фотосессии для обложки скандинавской версии модного журнала Vogue. Так, на одном из фото она позировала в полосатом свитере без брюк, держа в руках собаку, а на втором — в кружевном боди возле стены с картинами. Модель также запечатлели топлес в брюках кораллового цвета.