52-летняя модель снялась топлес для Vogue

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) приняла участие в новой откровенной фотосессии для обложки скандинавской версии модного журнала Vogue и взволновала поклонников. Соответствующая серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

52-летняя знаменитость снялась в нескольких образах. Так, на первом фото она позирует в полосатом свитере, без штанов, держа в руках собаку, а на втором — стоит возле стены с картинами в кружевном боди. Кристенсен также запечатлели топлес в брюках кораллового цвета: на снимке она прикрывает обнаженную грудь рукой.

Публикация набрала больше 37 тысяч лайков. Автором съемки выступил скандинавский фотограф Хенрик Булоу (Henrik Bülow), который неоднократно сотрудничал с изданиями Vogue, Elle, iD и другими.

Поклонники оценили внешний вид супермодели в комментариях. «Ты очень красивая», «Просто вау! Сногсшибательная», «Вау, как волшебно! Ты безумно красивый человек», «Влюбилась в каждый кадр», «Твоя красота неподвластна времени», — восхищались они.

В июне Кристенсен сфотографировалась топлес на природе. Знаменитость попозировала в различных купальниках во время отдыха. Так, например, ее запечатлели без бюстгальтера в желтых плавках на завязках собственного бренда Staerk&Christensen рядом с деревом.

