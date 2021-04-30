52-летняя европейская модель попозировала для уроженки России в нижнем белье

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) поделилась фотографиями в откровенных образах и порадовала поклонников. Соответствующая серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте в четверг, 29 апреля.

52-летняя знаменитость приняла участие в фотосессии для британского издания Stella Magazine. Манекенщицу запечатлели в облегающем боди, прозрачная ткань которого украшена стразами. Помимо этого, она попозировала в укороченной блузке розового цвета, просвечивающей ее голубой бралетт. Для другого кадра Кристенсен надела мини-платье с глубоким декольте.

Автором съемки стала уроженка России, нью-йоркская фотохудожница Кэт Ирлин (Kat Irlin), которая неоднократно работала с Vogue, Harper's Bazaar и Paper. Известно, что она родилась в Санкт-Петербурге и выросла в США. Стилистом выступила Габриелла Лангоне (Gabriela Langone), а визажистом — Джоди Боланд (Jodie Boland).

Публикация модели набрала больше 28 тысяч лайков. Подписчики восхитились ее внешностью и принялись писать комплименты под постом. «Вау», «Какая же ты красивая», «Я люблю тебя, Хелена», «Выглядишь потрясно!», «Идеальная», — комментировали фанаты.

Фотохудожница Кэт Ирлин уже снимала Хелену Кристенсен в декабре 2020 года. Тогда манекенщица попозировала перед ней полностью голой. На размещенных кадрах датчанка лежит на диване с цветочным принтом боком к автору снимков.