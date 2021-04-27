52-летняя модель снялась в бикини на природе и взволновала фанатов

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) поделилась снимком в откровенном образе и взволновала фанатов. Кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 52-летняя знаменитость запечатлена на фоне природы в бордовом бикини бренда Tropic Of C. На сайте марки суммарная стоимость комплекта составляет 170 долларов (12 700 рублей).

Публикация набрала 32 тысячи лайков. Пользователи сети оценили внешний вид модели в комментариях. «Ты прекрасна», «Вау», «Ты всегда публикуешь потрясающие снимки», «Одна из самых красивых женщин планеты», «Такая стройная!», «Просто богиня», — восхищались они.

Ранее в апреле Хелена Кристенсен снялась полностью обнаженной и удивила подписчиков. Знаменитость стала лицом европейской клиники эстетической медицины N'Age. Так, на первом черно-белом фото она позирует без одежды боком к камере, прикрывая оголенную грудь коленями. На втором снимке Кристенсен запечатлена в черном боди.