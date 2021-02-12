52-летняя модель вышла на мороз босиком в бикини и удивила фанатов

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) вышла на мороз в купальнике и удивила поклонников. Серией снимков она поделилась на своей странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 52-летняя знаменитость запечатлена со спины с распущенными волосами в бикини лилового оттенка. При этом она позирует босиком на снегу. «Поиск ледяной проруби», — подписала она пост, который набрал почти 40 тысяч лайков. В комментариях Кристенсен объяснила подписчикам, что купается в холодной воде для поддержания здоровья.

Фанаты оценили внешний вид манекенщицы и принялись писать ей комплименты. «Потрясающие снимки, но будь осторожна!», «Твое тело!», «Прекрасные фото, Хелена! Ты гораздо смелее меня», «Глобальное потепление!», «Боже! Аккуратно, ты так горяча, что растапливаешь снег», «Богиня», — высказывались они.

В январе Хелена Кристенсен поделилась пляжными снимками и порадовала поклонников. Ее засняли на фоне океана в красно-белом бикини с рюшами на лифе, а также кружевной жилетке.