Модель погрузилась в ледяную воду в купальнике в честь 52-летия

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) вновь погрузилась в ледяную воду в честь своего дня рождения и удивила поклонников. Соответствующие фото и видео появились на ее странице в Instagram.

Знаменитость, которой 25 декабря исполнилось 52 года, попала на видео в слитном купальнике красного цвета. На кадрах она сперва спускается по лестнице в холодный водоем, а затем начинает плавать. «Очередной год и очередное погружение», — подписала она пост, который набрал больше 48 тысяч лайков.

Поклонники принялись поздравлять и хвалить манекенщицу в комментариях. «Ты самая крутая! С днем рождения!», «Невероятно красивая», «Сногсшибательна», «С днем рождения, прекрасная, смелая и потрясающая женщина», — писали они.

Ранее в декабре Хелена Кристенсен попозировала полностью обнаженной для родившегося в России фотографа. На размещенных в сети кадрах знаменитость из Европы запечатлена без одежды. Она лежит на диване с цветочным принтом. Автором съемки выступила проживающая в Нью-Йорке фотохудожница Кэт Ирлин.