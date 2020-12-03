51-летняя модель показала фигуру в купальнике и порадовала поклонников

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) показала фигуру на фото в откровенном наряде и восхитила фанатов. Соответствующая серия кадров появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети снимках 51-летняя знаменитость запечатлена в обнимку со своей племянницей. Обе позировали в слитных купальных костюмах розового и черного цветов бренда Stella McCartney. Стоимость вещи, оформленной небольшими вставками в виде сетки, составляет 300 долларов (22 825 рублей). Публикация набрала больше 18 тысяч лайков.

Поклонники оценили фотографии супермодели и принялись оставлять комплименты в комментариях. «Видно, что в вашей семье все красивые», «Как всегда невероятна», «Сногсшибательна!», «Вы выглядите потрясающе!», «Волшебные снимки... Искусство и женщины», — высказывались они.

В ноябре в таком же купальнике снялась Айрис, дочь Джуда Лоу. На кадре 20-летняя манекенщица позирует на улице в комплекте розового цвета. В подписи к публикации она отметила, что этот снимок символизирует «интимную близость тела с природой».