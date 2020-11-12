51-летняя модель снялась в боди для рекламы линии одежды в стиле 90-х

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) снялась в боди и презентовала капсульную коллекцию одежды, разработанную совместно с блогером и дизайнером Анин Бинг (Anine Bing). Соответствующая серия кадров появилась в ее Instagram-аккаунте.

На первом кадре 51-летняя манекенщица запечатлена боком к камере в черном боди с вырезом на груди, а на втором — в шелковой рубашке и с клатчем темно-зеленого цвета в руке. На третьем снимке Кристенсен и Бинг позируют в одинаковых белых брючных костюмах, которые оформлены черными пуговицами. В подписи к публикации, которая набрала больше 38 тысяч лайков, знаменитость отметила, что данная линейка одежды вдохновлена стилем 1990-х годов.

Поклонники оценили фото супермодели. «Эти кадры просто огонь!», «Ты уникальная!», «Люблю вас, леди! Потрясающая капсульная коллекция», «Сногсшибательно», «Ты прекрасна», — комментировали они.

Ранее в ноябре фигура Хелены Кристенсен в купальнике с глубоким декольте удивила фанатов. Она снялась на фоне океана в слитном купальном костюме с глубоким декольте марки Staerk&Christensen. Знаменитость также попозировала на пляже в сиреневом парео.