Фигура 51-летней супермодели в купальнике с глубоким декольте удивила фанатов

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) снялась в пляжной одежде собственного бренда и удивила поклонников. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

51-летнюю манекенщицу запечатлели на фоне океана в слитном купальнике с глубоким декольте марки Staerk&Christensen. Знаменитость также попозировала на пляже в сиреневом парео, которое она повязала на бедрах. Ее образ дополнили несколько украшений, а именно, браслет и солнцезащитные очки.

Автором снимков выступила датская фотохудожница Майкен Лауритсен (Maiken Lauritsen). Подписчики Кристенсен восхитились ее фигурой в комментариях под публикацией. «Ты вообще не стареешь!», «Великолепная», «Невозможная красота», «Посмотрите на эту фигуру», «У тебя прекрасное тело», — высказывались фанаты.

Ранее в октябре Хелена Кристенсен стала лицом рекламной кампании бренда нижнего белья Victoria's Secret. Ее сфотографировали в красном кружевном комплекте и шелковом укороченном халате. Известно, что в 1990-х она была одним из «ангелов» Victoria's Secret.