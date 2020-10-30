51-летняя супермодель снялась в нижнем белье для Victoria's Secret

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) стала лицом рекламной кампании бренда нижнего белья Victoria's Secret. Об этом сообщает Daily Mail.

51-летняя знаменитость, которая в 1990-х годах была одним из «ангелов» Victoria's Secret, приняла участие в фотосессии, посвященной выходу новогодней коллекции марки.

Во время съемки Кристенсен представила несколько образов. На одном из размещенных снимков она позирует лицом к камере в красном комплекте, состоящем из кружевного бюстгальтера и трусов, а также шелкового укороченного халата. На другом — демонстрирует черный комплект, дополненный туникой и сланцами с леопардовым принтом.

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Поклонники манекенщицы в комментариях под материалом поделились восторгом по поводу ее внешнего вида. «Наконец-то настоящая супермодель, браво!», «Просто дух захватывает от красоты», «Одна из самых красивых, приятных супермоделей всех времен. И все еще прекрасна, несмотря на возраст», — писали они.

Ранее в октябре Хелена Кристенсен разместила в соцсетях фотографию в купальном костюме и удивила фанатов своей стройностью. Она снялась в белом слитном купальнике на фоне природы. «Ты такая идеальная, что я даже не понимаю, как это генетически возможно», «Моя самая любимая модель на планете», — похвалили подписчики.