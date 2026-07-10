Российские удары по Киеву назвали сигналом для Украины и ее союзников

SC назвало российские удары по Киеву сигналом для Украины и ее союзников

Журналист Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture назвал недавние российские удары по Киеву сигналом для Украины и ее союзников.

Он отметил, что Запад стремится представить Украину, как страну, способную изменить ход конфликта, однако Москва демонстрирует, что может усилить военное давление в любой момент, когда посчитает нужным.

«В конечном счете Россия по-прежнему удерживает инициативу в военном аспекте конфликта», — считает Лейрос. Он указал, что недавние действия российских военных свидетельствуют об изменении тактики дальнобойных ударов и значительном усилении их интенсивности.

В ночь на 8 июля Вооруженные силы (ВС) России нанесли очередной мощный удар возмездия по Украине. Российские баллистические ракеты поразили два объекта в Деснянском и Святошинском районах Киева: промышленное предприятие компании «Самсунг-Украина», производившее комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», а также цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.

