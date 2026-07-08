Россия нанесла третий за неделю мощный удар по Киеву. Что известно о пораженных целях

ВС РФ поразили завод «Самсунг-Украина» и цех по сборке БПЛА большой и средней дальности

Вооруженные силы (ВС) России нанесли третий за неделю мощный удар возмездия по Украине. В этот раз российские баллистические ракеты поразили сразу два важнейших объекта украинского режима в Деснянском и Святошинском районах Киева: промышленное предприятие компании «Самсунг-Украина», производившее комплектующие для крылатых ракет наземного

базирования FP-5 «Фламинго», а также цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.

Кроме того, еще один прилет был зафиксирован по автобазе на территории предприятия «Киевметрострой». При этом противовоздушная оборона (ПВО) Киева показала свою абсолютную неготовность отражать такие атаки. После ударов возмездия, нанесенных российскими войсками, в Киеве начались сильные пожары и экстренные отключения электроэнергии.

Как подчеркнули в Минобороны России, удар возмездия был нанесен в ответ на террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданской инфраструктуре России. «Нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве», — заявили в российском оборонном ведомстве.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Взрывы за ночь прогремели в семи регионах Украины

Помимо Киевской области, в ночь на 8 июля взрывы прогремели в Одесской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Житомирской и Полтавской областях Украины, а также в оккупированных частях Донбасса и Новороссии.

Для поражения целей использовались баллистические ракеты «Искандер-М», крылатые ракеты Х-31/Х-59, авиабомбы с УМПК и

беспилотники разных видов. В результате в Киеве начался пожар на ТЭЦ-6. В Одессе после точного попадания загорелось здание производственного предприятия.

Сообщалось также, что в Пересыпском районе города было атаковано хранилище ГСМ вместе с топливозаправщиками. Кроме того, в Одесской и Полтавской областях были уничтожены АЗС, которые использовались в интересах ВСУ. В Запорожье дроны отработали по объектам энергетики ВСУ, в результате чего некоторые районы города оказались обесточены.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Залужный заявил о неспособности ВСУ наступать

Экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный заявил, что из-за развития дронов и тактики их применения ВСУ оказались неспособны наступать, потому что не могут даже доставить войска до позиции.

По словам Залужного, российские войска сохранили способность решать тактические задачи и наступают.

«Выполнить такие же задачи с нашей стороны из-за отсутствия средств защиты от нового оружия и, как следствие, постоянно терять большое количество людей — все более невозможно», — заявил дипломат.

Главком ВСУ признал наращивание ударов ВС РФ по Украине

Главком ВСУ Александр Сырский, в свою очередь, заявил, что Россия увеличивает производство средств поражения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сырский обратил внимание на то, что Россия увеличивает число ударов по Украине. Он признал, что сейчас нельзя говорить о переломе конфликта в пользу Киева. По его мнению, Москва демонстрирует серьезный наступательный потенциал.

«[Россия] наращивает численность своих войск, продолжает массированные удары по территории Украины, увеличивает производство средств поражения», — пожаловался он.