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09:41, 8 июля 2026Бывший СССР

Залужный рассказал о стратегических проблемах ВСУ

Залужный: Из-за ситуации с дронами ВСУ неспособны наступать
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: hurricanehank / Shutterstock / Fotodom

Из-за развития дронов и тактики их применения Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались неспособны наступать, потому что не могут даже доставить войска до позиции. О стратегических проблемах украинской армии в колонке для «Интерфакс-Украина» рассказал экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

Залужный рассказал, что российские войска сохранили способность решать тактические задачи и наступают под Константиновкой.

«Выполнить такие же задачи с нашей стороны из-за отсутствия средств защиты от нового оружия и, как следствие, постоянно терять большое количество людей — все более невозможно», — заявил дипломат.

В колонке Залужный также заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) не имеет перспектив, потому что это «альянс старого Света». По его словам, блок недостаточно объединился вокруг Украины.

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