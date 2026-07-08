Залужный: Из-за ситуации с дронами ВСУ неспособны наступать

Из-за развития дронов и тактики их применения Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались неспособны наступать, потому что не могут даже доставить войска до позиции. О стратегических проблемах украинской армии в колонке для «Интерфакс-Украина» рассказал экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

Залужный рассказал, что российские войска сохранили способность решать тактические задачи и наступают под Константиновкой.

«Выполнить такие же задачи с нашей стороны из-за отсутствия средств защиты от нового оружия и, как следствие, постоянно терять большое количество людей — все более невозможно», — заявил дипломат.

В колонке Залужный также заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) не имеет перспектив, потому что это «альянс старого Света». По его словам, блок недостаточно объединился вокруг Украины.