Залужный заявил, что НАТО не имеет перспектив, потому что это альянс старого Света

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол Киева в Лондоне Валерий Залужный заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) не имеет перспектив, потому что это «альянс старого Света». Об этом он написал в авторской статье для «Интерфакс-Украина».

По его словам, блок недостаточно объединился вокруг Украины. «Такой подход НАТО не имеет перспективы ни в техническом, ни в политическом плане. Не потому, что НАТО плохо, а потому, что это альянс старого Света, которого уже не существует», — объяснил Залужный.

Экс-главком также отметил, что архитектура безопасности нового света зависит от субъектов, «кто спасает целую страну в центре Европы».

Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в политической элите Украины сообщило, что Валерий Залужный заявил президенту страны Владимиру Зеленскому о своих планах баллотироваться в главы государства. Сообщается, что диалог произошел накануне отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера.