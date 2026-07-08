Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:33, 8 июля 2026Бывший СССР

Залужный оценил перспективы НАТО словами «уже не существует»

Залужный заявил, что НАТО не имеет перспектив, потому что это альянс старого Света
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол Киева в Лондоне Валерий Залужный заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) не имеет перспектив, потому что это «альянс старого Света». Об этом он написал в авторской статье для «Интерфакс-Украина».

По его словам, блок недостаточно объединился вокруг Украины. «Такой подход НАТО не имеет перспективы ни в техническом, ни в политическом плане. Не потому, что НАТО плохо, а потому, что это альянс старого Света, которого уже не существует», — объяснил Залужный.

Экс-главком также отметил, что архитектура безопасности нового света зависит от субъектов, «кто спасает целую страну в центре Европы».

Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в политической элите Украины сообщило, что Валерий Залужный заявил президенту страны Владимиру Зеленскому о своих планах баллотироваться в главы государства. Сообщается, что диалог произошел накануне отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев под ударом «Искандеров», в городе взрывы и пожары. Поражен завод «Самсунг-Украина», ВСУ не сбили ни одной ракеты

    Развеяны мифы о покупке компьютера

    Анжелика Варум лишилась налоговых льгот на элитную квартиру за рубежом

    Темпы роста пенсий в России оценили

    В популярном у туристов российском парке нашли следы динозавра

    Залужный оценил перспективы НАТО словами «уже не существует»

    Россиянам подсказали способы оценить состояние здоровья по лицу

    Воспитательница российского детского сада выслушала приговор за издевательства над детьми

    Раскрыта стоимость дня путешествия по России летом

    Египет подал жалобу на судейство в матче с Аргентиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok