Главком ВСУ пожаловался на удары ВС России

Главком ВСУ Сырский признал наращивание ударов ВС РФ по Украине

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что Россия увеличивает производство средств поражения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сырский подчеркнул, что Россия увеличивает число ударов по Украине. Он признал, что сейчас нельзя говорить о переломе конфликта в пользу Киева. По его мнению, Москва демонстрирует серьезный наступательный потенциал.

«[Россия] наращивает численность своих войск, продолжает массированные удары по территории Украины, увеличивает производство средств поражения», — пожаловался он.

Ранее Сырский назвал ситуацию с систематическими пытками и истязаниями новобранцев командованием 425-го отдельного штурмового полка «Скала» позором украинской армии. По его словам, расследование пыток в полку якобы началось до того, как украинские журналисты представили первое расследование о проблемах в подразделении.

