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05:16, 8 июля 2026Бывший СССР

Главком ВСУ пожаловался на удары ВС России

Главком ВСУ Сырский признал наращивание ударов ВС РФ по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что Россия увеличивает производство средств поражения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сырский подчеркнул, что Россия увеличивает число ударов по Украине. Он признал, что сейчас нельзя говорить о переломе конфликта в пользу Киева. По его мнению, Москва демонстрирует серьезный наступательный потенциал.

«[Россия] наращивает численность своих войск, продолжает массированные удары по территории Украины, увеличивает производство средств поражения», — пожаловался он.

Ранее Сырский назвал ситуацию с систематическими пытками и истязаниями новобранцев командованием 425-го отдельного штурмового полка «Скала» позором украинской армии. По его словам, расследование пыток в полку якобы началось до того, как украинские журналисты представили первое расследование о проблемах в подразделении.

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