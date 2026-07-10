В Иране заявили о готовности к тотальной обороне

Галибаф заявил, что Иран готов к тотальной обороне

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что его страна готова к тотальной обороне, если США откажутся от выполнения меморандума о взаимопонимании.

«Мы никогда не прекращали подготовку к защите собственной страны, и в любой момент, когда американцы совершат предательство в отношении меморандума, мы будем готовы к тотальной обороне», — подчеркнул политик.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о новых ударах по Ирану. Взрывы прогремели в разных регионах страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые удары по Исламской Республике — это возмездие за атаки Тегерана на суда в Ормузском проливе.

