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21:42, 10 июля 2026Мир

В Иране заявили о готовности к тотальной обороне

Галибаф заявил, что Иран готов к тотальной обороне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в США:

Фото: Unsplash.com

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что его страна готова к тотальной обороне, если США откажутся от выполнения меморандума о взаимопонимании.

«Мы никогда не прекращали подготовку к защите собственной страны, и в любой момент, когда американцы совершат предательство в отношении меморандума, мы будем готовы к тотальной обороне», — подчеркнул политик.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о новых ударах по Ирану. Взрывы прогремели в разных регионах страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые удары по Исламской Республике — это возмездие за атаки Тегерана на суда в Ормузском проливе.

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