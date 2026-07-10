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21:50, 10 июля 2026Мир

Стало известно о тайных звонках Запада для обсуждения доклада о правах человека

Лукьянцев: Дипломаты стран Запада тайно звонят в МИД РФ обсудить доклад о правах человека
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

В МИД России поступают анонимные обращения от представителей дипломатических миссий западных стран, которые проявляют интерес к совместному российско-белорусскому докладу о ситуации с правами человека, содержащему оценки положения дел в их государствах, заявил ТАСС директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека ведомства Григорий Лукьянцев.

По его словам, публично западные дипломаты делают вид, что этого документа не существует. Однако сразу после подготовки доклада в МИД России начали поступать неофициальные звонки с просьбой обсудить его содержание.

«Внешне они делают вид, что якобы доклада не существует, [но на деле] очень подробно с ним знакомятся», — отметил Лукьянцев.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия больше не будет доверять заявлениям западных стран об их стремлении к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

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