Лавров заявил об окончательной утрате доверия к Западу

Лавров: Россия больше не верит Западу в вопросе переговоров по Украине

Россия больше не будет доверять заявлениям западных стран об их стремлении к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Верить Западу в то, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно», — сказал дипломат.

Министр также обвинил западные страны в том, что они лишь имитируют стремление к мирному урегулированию конфликта. По его словам, сейчас европейские государства отошли от разговоров о переговорах и перешли к открытому выдвижению ультиматумов в адрес России.

Ранее исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что европейские страны публично выступают за мирное урегулирование конфликта на Украине, однако своими действиями препятствуют переговорному процессу.