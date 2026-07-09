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19:54, 9 июля 2026Мир

Лавров заявил об окончательной утрате доверия к Западу

Лавров: Россия больше не верит Западу в вопросе переговоров по Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sergei Ilnitsky / Pool / Reuters

Россия больше не будет доверять заявлениям западных стран об их стремлении к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Верить Западу в то, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно», — сказал дипломат.

Министр также обвинил западные страны в том, что они лишь имитируют стремление к мирному урегулированию конфликта. По его словам, сейчас европейские государства отошли от разговоров о переговорах и перешли к открытому выдвижению ультиматумов в адрес России.

Ранее исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что европейские страны публично выступают за мирное урегулирование конфликта на Украине, однако своими действиями препятствуют переговорному процессу.

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