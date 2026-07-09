В России заявили о лицемерии Европы в вопросе мира на Украине

Евстигнеева: Европейцы говорят о мире на Украине, однако препятствуют переговорам

Европейские страны публично выступают за мирное урегулирование конфликта на Украине, однако своими действиями препятствуют переговорному процессу. Об этом заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева, передает РИА Новости.

«Европейские коллеги могут сколько угодно говорить о мире, гуманности и защите гражданских лиц, но за этой лицемерной риторикой давно уже невозможно скрыть главное: они являются непосредственными участниками конфликта вокруг Украины», — сказала она на заседании Совета Безопасности ООН.

Евстигнеева также заявила, что европейские государства оказывают Украине масштабную финансовую и военную поддержку, а также содействуют обеспечению армии и подготовке военнослужащих. По ее мнению, такие действия «торпедируют» переговоры.

При этом дипломат отметила, что западные страны продолжают продвигать в Совбезе ООН нарратив о «невинной Украине, якобы спасающей мир от России-агрессора».

Ранее президент Чехии Петр Павел выразил мнение, что у Украины есть два месяца для возобновления мирных переговоров с Россией. «У Украины есть два месяца, чтобы возобновить мирные переговоры», — сказал политик.