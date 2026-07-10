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22:24, 10 июля 2026Россия

В российском регионе частично перекрыли движение транспорта из-за атаки беспилотников

Евраев: В Ярославской области частично перекрыто движение транспорта из-за атаки БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

В Ярославской области частично перекрыли движение из-за атаки беспилотников, об этом сообщил глава российского региона Михаил Евраев.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — заявил губернатор.

Он напомнил, что в регионе действует беспилотная опасность и продолжается работа Минобороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности.

Ранее, 6 июля, российские военнослужащие отразили крупнейшую атаку Вооруженных сил Украины на Ярославский нефтеперерабатывающий завод.

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