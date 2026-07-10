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21:48, 10 июля 2026Ценности

Данила Козловский и Оксана Акиньшина показали фото интимного момента

Актер Данила Козловский поцеловал Оксану Акиньшину на фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @akinshok2013

Российские актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина показали фото интимного момента. Пост появился на странице последней в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитости отправились на отдых в Италию. На размещенном кадре они позировали на фоне фонтана Треви в Риме. Артистка надела сиреневый наряд, а ее спутник — черную футболку и бейсболку. При этом Козловский поцеловал избранницу в область виска.

В мае Акиньшина и Козловский сообщили о рождении сына. Для Акиньшиной ребенок стал четвертым, у актрисы также есть 16-летний сын Филипп, 12-летний Константин и 9-летняя дочь Эмми. Козловский воспитывает 6-летнюю дочь Оду Валентину от актрисы Ольги Зуевой, которой начал выплачивать алименты.

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