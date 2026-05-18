Актеры Оксана Акиньшина и Данила Козловский сообщили о рождении сына

Актриса Оксана Акиньшина родила сына от Данилы Козловского. Об этом актер рассказал в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и поделился кадрами домашней фотосессии с возлюбленной.

Козловский поблагодарил Акиньшину «за чудо» и отметил, что особенно остро ощущает смысл жизни после рождения ребенка. Мальчик появился на свет 6 мая, ему дали имя Лео.

«Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Добро пожаловать в этот мир!» — написал Козловский.

Для Акиньшиной ребенок стал четвертым, у актрисы также есть 16-летний сын Филипп, 12-летний Константин и 9-летняя дочь Эмми. Козловский воспитывает 6-летнюю дочь Оду Валентину от актрисы Ольги Зуевой.

Ранее Данила Козловский признался, что был на грани депрессии. Он заявил, что последние несколько лет были непростыми, но стали для него стимулом к созданию новых проектов.