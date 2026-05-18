12:11, 18 мая 2026Россия

Названо число выпущенных в сторону России украинских БПЛА

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили в сторону России более 250 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб и 265 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также добавили, что военнослужащие Черноморского флота в северной части Черного моря уничтожили украинский безэкипажный катер (БЭК).

В ночь на 18 мая средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 50 украинских беспилотников. Атакам подверглись восемь российских регионов: Белгородская, Воронежская, Курская, Орловская, Ростовская и Тульская области, а также Краснодарский край и Крым.

