Разработано средство для снижения давления без таблеток

Device: Биоэлектронный имплант может помочь организму регулировать давление

Ученые из Университета штата Пенсильвания разработали мягкий имплант, который может снижать артериальное давление с помощью слабых электрических импульсов. Результаты исследования опубликованы в журнале Device.

Новый биоэлектронный имплант размером с кончик пальца крепится к сонной артерии и воздействует на барорецепторы — нервные окончания, которые помогают организму регулировать давление. Устройство напечатано на 3D-принтере из мягкого гидрогеля, благодаря чему оно растягивается вместе с тканями и не повреждает сосуды.

В испытаниях на крысах имплант снижал давление в среднем более чем на 15 процентов. Исследователи также обнаружили, что спустя две недели ткани вокруг устройства оставались без признаков воспаления или повреждений.

Авторы работы считают, что технология может помочь людям с устойчивой гипертонией, когда лекарства почти не действуют. Сейчас ученые готовятся к дальнейшим испытаниям и планируют адаптировать имплант для использования у людей.

