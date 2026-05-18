Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:07, 18 мая 2026Наука и техника

Разработано средство для снижения давления без таблеток

Device: Биоэлектронный имплант может помочь организму регулировать давление
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: BongkarnGraphic / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университета штата Пенсильвания разработали мягкий имплант, который может снижать артериальное давление с помощью слабых электрических импульсов. Результаты исследования опубликованы в журнале Device.

Новый биоэлектронный имплант размером с кончик пальца крепится к сонной артерии и воздействует на барорецепторы — нервные окончания, которые помогают организму регулировать давление. Устройство напечатано на 3D-принтере из мягкого гидрогеля, благодаря чему оно растягивается вместе с тканями и не повреждает сосуды.

В испытаниях на крысах имплант снижал давление в среднем более чем на 15 процентов. Исследователи также обнаружили, что спустя две недели ткани вокруг устройства оставались без признаков воспаления или повреждений.

Авторы работы считают, что технология может помочь людям с устойчивой гипертонией, когда лекарства почти не действуют. Сейчас ученые готовятся к дальнейшим испытаниям и планируют адаптировать имплант для использования у людей.

Ранее стало известно, что прием небольших доз масла перечной мяты снижает артериальное давление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на заявления Зеленского о планах нападения с территории Белоруссии

    В Совфеде раскрыли детали подготовки визита Путина в Китай

    Способность Каллас договориться с Россией оценили

    Мишустин оценил успехи в создании российских двигателей

    В Совфеде предрекли Европе «самые ужасные» последствия из-за Украины

    Казахстанцы объявили бойкот бренду из-за рекламы с Валей Карнавал

    На небоскреб РЖД в «Москва-Сити» не нашлось покупателей

    История захватчика императорского трона в Эрмитаже получила продолжение

    Москвичам назвали срок ухода жары

    Мир предупредили о критически низком уровне запасов нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok