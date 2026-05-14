Простой продукт оказался помощником в снижении артериального давления

PLOS: Прием небольших доз масла перечной мяты снижает артериальное давление

Ежедневный прием небольших доз масла перечной мяты может снизить артериальное давление. К такому выводу пришли исследователи из Университета Центрального Ланкашира, опубликовавшие результаты клинического испытания в журнале PLOS One.

В исследовании приняли участие 40 человек с умеренно повышенным давлением. Участники в течение 20 дней дважды в день принимали по 100 микролитров масла мяты или плацебо без активных веществ. В результате у людей, получавших масло мяты, систолическое давление снизилось в среднем на 8,5 миллиметра ртутного столба, тогда как в группе плацебо заметных изменений не наблюдалось.

Ученые связывают эффект с содержащимися в мяте ментолом и флавоноидами. Помимо давления исследователи также оценивали частоту сердечных сокращений, качество сна, показатели крови и психологическое состояние участников.

Авторы отмечают, что высокое давление остается одним из главных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. По их словам, масло перечной мяты может стать простым и недорогим дополнением к существующим методам контроля артериального давления, однако для окончательных выводов необходимы более крупные исследования.

Ранее ученые выяснили, что регулярные физические тренировки заметно снижают артериальное давление.