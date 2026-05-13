13:02, 13 мая 2026

Обнаружен эффективный метод снижения давления без лекарств

BJSM: Регулярные физические тренировки заметно снижают артериальное давление
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Регулярные физические тренировки могут заметно снижать артериальное давление даже без медикаментов. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие крупный анализ данных в журнале British Journal of Sports Medicine (BJSM).

Ученые изучили результаты 31 клинического исследования с участием более 1345 человек. Авторы сравнили влияние разных видов физической активности на показатели суточного артериального давления — более точного индикатора сердечно-сосудистых рисков, чем разовые измерения у врача.

Наиболее эффективными оказались комбинированные тренировки, сочетающие кардио- и силовые упражнения, а также интервальные тренировки высокой интенсивности. В среднем такие нагрузки снижали систолическое давление на 5-6 миллиметров ртутного столба за сутки. Хорошие результаты также показали обычные аэробные нагрузки: ходьба, бег и велосипед.

Исследователи отмечают, что регулярная физическая активность помогает улучшать состояние сосудов и снижать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Ранее ученые выяснили, что употребление сои, фасоли и чечевицы снижает риск развития гипертонии.

