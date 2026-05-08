15:31, 8 мая 2026Наука и техника

Названы снижающие риск гипертонии продукты

BMJ: Употребление сои, фасоли и чечевицы снижает риск развития гипертонии
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Fotoadicta / Shutterstock / Fotodom

Регулярное употребление сои, фасоли, чечевицы и других бобовых может быть связано с более низким риском развития повышенного давления. К такому выводу пришли исследователи в работе, опубликованной в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health.

Ученые проанализировали данные 12 крупных исследований с участием десятков тысяч человек из США, Европы и Азии. Выяснилось, что люди с высоким потреблением бобовых реже сталкивались с гипертонией. Для любителей соевых продуктов риск развития заболевания оказался ниже на 19 процентов.

Наиболее выраженный эффект наблюдался при употреблении около 170 граммов бобовых в день и 60-80 граммов соевых продуктов, включая тофу, эдамаме, мисо и соевое молоко. По словам исследователей, такие продукты богаты калием, магнием и пищевыми волокнами, которые помогают поддерживать здоровье сосудов.

Авторы работы отмечают, что растительная пища может влиять на давление сразу несколькими способами. Растворимая клетчатка способствует выработке веществ, связанных с расширением сосудов, а содержащиеся в сое изофлавоны могут дополнительно поддерживать нормальный уровень артериального давления.

Ранее ученые выяснили, что низкий уровень селена усиливает риски гипертонии от жирной пищи.

