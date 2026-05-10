Посол Нечаев заявил, что Россия не хочет воевать с Германией и НАТО

Россия не хочет воевать с Германией и НАТО. При этом Москва не сможет гарантировать будущее ЕС в случае попыток развязать войну, рассказал посол РФ в Германии Сергей Нечаев, пишет РИА Новости.

«Мы не хотим войны с НАТО, мы не хотим войны с Германией, об этом не стоит и говорить», — отметил дипломат.

Нечаев также пояснил, что Россия обеспокоена ведущимися в европейских странах разговорами о так называемом «ядерном щите».

Ранее сообщалось, что Запад в 2022 году рассчитывал на крах России в течение шести месяцев. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. По его словам, в этом случае соседние страны могли бы рассчитывать на некую выгоду.

До этого Путин заявил, что ложь западных политиков о нерасширении НАТО привела к конфликту на Украине.