Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:16, 10 мая 2026Мир

Посол раскрыл отношение России к возможной войне с НАТО и Германией

Посол Нечаев заявил, что Россия не хочет воевать с Германией и НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Россия не хочет воевать с Германией и НАТО. При этом Москва не сможет гарантировать будущее ЕС в случае попыток развязать войну, рассказал посол РФ в Германии Сергей Нечаев, пишет РИА Новости.

«Мы не хотим войны с НАТО, мы не хотим войны с Германией, об этом не стоит и говорить», — отметил дипломат.

Нечаев также пояснил, что Россия обеспокоена ведущимися в европейских странах разговорами о так называемом «ядерном щите».

Ранее сообщалось, что Запад в 2022 году рассчитывал на крах России в течение шести месяцев. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. По его словам, в этом случае соседние страны могли бы рассчитывать на некую выгоду.

До этого Путин заявил, что ложь западных политиков о нерасширении НАТО привела к конфликту на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США развернули 61 судно в рамках морской блокады Ирана

    Украина выразила готовность сотрудничать с Прибалтикой

    «Барселона» обыграла «Реал» и досрочно стала чемпионом Испании

    Раскрыт главный козырь Китая в торговом споре с США

    На Украине заявили о катастрофическом сокращении населения страны

    Европе посоветовали купить кое-что полезнее танков

    Трамп назвал неприемлемым ответ Ирана на предложение США

    Алиев резко высказался в адрес наблюдателей ЕС

    В США раскрыли предложение Ирана для завершения войны

    В рассекреченных файлах об НЛО обнаружили описание странных существ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok