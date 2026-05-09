Путин обвинил Запад в «обмане»

Путин: Западные политики всех обманывали

Ложь западных политиков о нерасширении НАТО привела к конфликту на Украине. Об этом на пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Политики на Западе всех обманывали, начиная с обещания не расширять НАТО на восток, это все вкупе спровоцировало конфликт на Украине», — сказал он.

По его словам, к украинскому кризису привели попытки ассоциации Киева с Европейским союзом (ЕС). Глава государства добавил, что сейчас с Россией руками украинцев воюет «глобалистское направление западных элит».

Ранее Путин назвал оправданным предложение американского лидера Дональда Трампа о перемирии 9-11 мая. Он отметил, что Москва сразу согласилась с предложением Вашингтона о продлении перемирия.