22:04, 9 мая 2026

Путин рассказал о желании Запада что-нибудь оттяпать у России

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Запад в 2022 году рассчитывал на крах России в течение шести месяцев. Об этом в ходе общения с журналистами рассказал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, в этом случае соседние страны могли бы рассчитывать на некую выгоду. В частности, руководство Финляндии решило присоединиться к НАТО в надежде, что в России все рухнет и Хельсинки сможет «что-то оттяпать». Путин добавил, что он из культурных соображений воздержится от определенных жестов в ответ на попытки Хельсинки вести себя подобным образом.

Ранее Путин указал, что ложь западных политиков о нерасширении НАТО привела к текущей ситуации в регионе. «Политики на Западе всех обманывали, начиная с обещания не расширять НАТО на восток, это все вкупе спровоцировало конфликт на Украине», — сказал он.

