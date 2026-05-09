Путин: Запад рассчитывал «что-то оттяпать» у России

Запад в 2022 году рассчитывал на крах России в течение шести месяцев. Об этом в ходе общения с журналистами рассказал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, в этом случае соседние страны могли бы рассчитывать на некую выгоду. В частности, руководство Финляндии решило присоединиться к НАТО в надежде, что в России все рухнет и Хельсинки сможет «что-то оттяпать». Путин добавил, что он из культурных соображений воздержится от определенных жестов в ответ на попытки Хельсинки вести себя подобным образом.

Ранее Путин указал, что ложь западных политиков о нерасширении НАТО привела к текущей ситуации в регионе. «Политики на Западе всех обманывали, начиная с обещания не расширять НАТО на восток, это все вкупе спровоцировало конфликт на Украине», — сказал он.