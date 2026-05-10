Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
23:20, 10 мая 2026Наука и техника

В рассекреченных файлах об НЛО обнаружили описание странных существ

DM: В рассекреченных ФБР файлах об НЛО обнаружили описание существ ростом 122 см
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В файлах о жизни за пределами Земли и НЛО, которые рассекретили ФБР, обнаружили описание странных существ нетипичного роста — до 122 сантиметров. Такие данные приводит Daily Mail (DM), ссылаясь на опубликованные материалы.

Документы посвящены наблюданиям за неопознанными летающими объектами в 1960-х годах. В одном из отчетов от октября 1996 года зафиксированы показания очевидцев об НЛО, способных бесшумно зависнуть в воздухе, быстро развить скорость и вызвать сбои в работе электромагнитных приборов.

«Несколько свидетелей сообщили, что видели членов экипажа, приземлившихся на этих объектах. <…> Существа ростом от трех с половиной (107 сантиметров) до четырех футов (122 сантиметра), одетые в то, что напоминает скафандры и шлемы», — указано в статье.

Также в файлах можно найти упоминание предполагаемых обломков «летающих тарелок», сделанных из неизвестного металла.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал всех насладиться документами Пентагона об НЛО. Их впервые обнародовали с подачи американского лидера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США развернули 61 судно в рамках морской блокады Ирана

    Украина выразила готовность сотрудничать с Прибалтикой

    «Барселона» обыграла «Реал» и досрочно стала чемпионом Испании

    Раскрыт главный козырь Китая в торговом споре с США

    На Украине заявили о катастрофическом сокращении населения страны

    Европе посоветовали купить кое-что полезнее танков

    Трамп назвал неприемлемым ответ Ирана на предложение США

    Алиев резко высказался в адрес наблюдателей ЕС

    В США раскрыли предложение Ирана для завершения войны

    В рассекреченных файлах об НЛО обнаружили описание странных существ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok